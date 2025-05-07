404 ошибка
Запрошенная страница не существует
Запрошенная страница не существует
Проект CпортивДеньги оказывает бесплатную помощь в подборе и поиске займов и кредитов на наиболее выгодных условиях. Все представленные на нашем сайте банки и микрофинансовые организации (МФО) работают в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
Проект не предоставляет займы и не является кредитной организацией. Вся информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии с положениями ст. 437 ГК РФ.
Некоторые лицензии банков-партнеров:
Кредитные условия:
Пример: при сумме кредита 500 000 рублей на 12 месяцев под 12% годовых ежемесячный платеж составит около 44 424 рублей, общая переплата по процентам — 33 088 рублей
Важно: окончательные условия зависят от кредитной политики конкретной организации, платежеспособности клиента, предоставленных документов, возраста, семейного положения и иных факторов. Решение по кредиту принимается исключительно кредитором.
В случае нарушения заемщиком обязательств по договору: кредитор вправе осуществлять досудебное взыскание задолженности в соответствии с статьей 15 ФЗ №353-ФЗ. Возможные меры: телефонные переговоры, отправка писем, SMS и голосовых сообщений, личные встречи.
Контакты:
г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 32, стр. 56, офис 1
Email: info@webkredits24.ru
Мы зарегистрированы как оператор персональных данных: №34-17-022563, Приказ №366-нД от 28.08.2017